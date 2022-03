Ammler organisiert Zehntausende Betten für Ukraine-Flüchtlinge

Andreas Freimüller ist kein zartes Gemüt. Der gebürtige Ammler war als Aktivist an schon manch waghalsiger Aktion beteiligt. Und setzte dabei Gesundheit und Leben aufs Spiel. Etwa als er 1992 auf einem Schiff der Umweltorganisation Greenpeace in der Karasee im arktischen Meer von der russischen Küstenwache mit Warnschüssen vor den Bug eingedeckt wurde. Die Aktivisten hatten versucht, versenkten Atommüll zu dokumentieren. Es folgten zwei Wochen Untersuchungshaft in Murmansk. Nach der Entlassung kehrt er später nach Russland zurück: um die Sprache zu lernen.