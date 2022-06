Als «Stapi» Würth und Autor Späth die Klingen kreuzten

Es war das erste Projekt, das Ortsgemeinde und Stadt Rapperswil-Jona im Kulturverbund gemeinsam realisierten. Und eines, das für Diskussionen sorgte. «Wir hatten den einen oder anderen Rüttler», erinnerte sich Ortsgemeindepräsident Matthias Mächler an den Bau des bronzenen Zwischenstücks beim Stadtmuseum. Am Dienstagabend begingen die Verantwortlichen von damals und heute das Zehn-Jahr-Jubiläum des neu konzipierten Stadtmuseums am Herrenberg in der Altstadt.