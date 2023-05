Als Zeichen der Solidarität die Nacht erhellen

«Light up the night for me», also «erhelle die Nacht für mich», heisst das Motto des internationalen ME/CFS-Tages vom 12. Mai. Die beiden Abkürzungen stehen für eine unheilbare Krankheit, die das Nervensystem betrifft. Die Krankheit myalgische Enzephalitis (ME)/Chronisches Fatigue-Syndrom (CFS) entsteht meist durch eine Virusinfektion und kann zu einem schweren Grad der Behinderung führen.