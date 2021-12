Adieu «Zmorga»

Für unsere Gäste war uns kein Weg zu weit und keine Uhrzeit zu früh. So ging es quasi mitten in der Nacht los, um pünktlich zum «Zmorga» bei WEF-Direktor Alois Zwinggi in Genf anzukommen. Wir reisten nach Bern ins Bundeshaus, um die damalige Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer in der Wandelhalle zu treffen, waren bei Daniel Vasella auf seinem Anwesen im zugerischen Risch und im Schloss von Erbprinz Alois von und zu Lichtenstein. Wir warteten im Büro des Chirurgen Marin Meuli am Kinderspital in Zürich, bis er von einer Notoperation zum «Zmorga» kam, fuhren nach Schindellegi, um den medienscheuen Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne zu treffen, und nahmen mit Nigel Kennedy am St. Moritz Jazz Festival einen Mitternachts-«Zmorga ein.