Verkehrsbehinderungen wegen Swiss Epic im Oberengadin

Vom 15. bis 19. August findet das Mountainbike Event Swiss Epic in Graubünden statt. Deshalb teilt die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung mit, dass in den Destinationen Davos, St. Moritz und Lenzerheide sowie am Albulapass in dieser Zeit mit Behinderungen und Wartezeiten zu rechnen sei.