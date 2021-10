Bauer vertreibt Wolf mit einem Schuss

Laut einem Bericht von Radiotelevisiun Svizra Rumantscha von vergangenem Freitag gab ein Bauer in der Surselva am 9. Oktober einen Gewehrschuss in Richtung eines Wolfes ab. Demnach bemerkte der Mutterkuhhalter nachts um 23 Uhr, dass sich seine Herde unruhig verhält. Bei einem Kontrollgang entdeckte er einen Wolf, den er mit lauten Rufen und Drohgesten zu verscheuchen versuchte. Um seine Herde in Sicherheit zu bringen, trieb der Landwirt die Mutterkühe in den Stall. Dabei griff der Wolf gemäss Bericht erneut an.