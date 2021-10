Eine kulinarische Reise durch die Schweiz

Schweizer Küche wird mit Fondue, Raclette, Schlachtplatte, Rösti oder allenfalls noch mit Capuns assoziiert. Wie raffiniert Schweizer Küche sein kann, haben am Montag Sponsoren, Medienvertreterinnen, Direktoren und Küchenchefs am Kick-off-Event des St. Moritz Gourmet Festival im Hotel «Kronenhof» in Pontresina erlebt. Als Vorspeise gab es «Tomatensalat mit Himbeeren, Stangensellerie und fermentiertem Tomaten-Sud» von Dominik Hartmann vom «Magdalena» in Rickenbach (15 Gault Millau).