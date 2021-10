Nun wird auch an Schulen geimpft

Nächste Woche besucht ein mobiles Impfteam die Churer Stadtschule. Es werden freiwillige Coronaimpfungen für Jugendliche ab zwölf Jahren angeboten. Weitere Oberstufen folgen. Am Donnerstag hat der Kanton an einer Medienorientierung erklärt, was das Ziel dieses Angebotes ist. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Wogen wegen der geplanten Schulimpfungen mancherorts hochgehen. Die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnicki führte aus, dass ein Viertel der Coronafälle in der vierten Welle Kinder und Jugendliche betraf.