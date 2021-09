Der Alpchäsmärt zieht in den Elmer Dorfkern

Ist in Elm «Chäsmärt», wird nicht bloss degustiert und gefeilscht. Gestartet wird am Sonntag um 8.00 Uhr mit einem ausgiebigen «Älplerzmorgä». Ab 9.00 Uhr sind die Marktstände bereit für zahlreiche Gäste, welche dieses Jahr neu im Dorfkern vom Elm zwischen Alpkäse-AOP schlendern werden.

Dabei dürfen laut Visit Glarnerland Alphorn-Klänge und Schellner nicht fehlen. Auch für Kinderprogramm ist gesorgt und in der Kirche Elm findet um 10.00 Uhr eine Jodlermesse statt. Um 13.45 Uhr werden die Hauptpreise des Glarner Käsepasses von Agrotourismus Glarnerland gezogen. Als Höhepunkt und Abschluss treffen die Kühe von Steinibach gegen 14.30 im Dorf ein, um ihren Blumenschmuck zu präsentieren.

Wer nun Lust bekommen hat, seinen Sonntag ganz im Zeichen von Käse zu verbringen, der findet hier alle nötigen Informationen zum Anlass.

Und so sieht das Programm vom 3. Oktober aus:



8.00 - 10.30 Uhr

Währschaftes Älplerzmorgä



ab 9.00 Uhr

Degustation und Verkauf an den Marktständen



10.00 Uhr

Jodlermesse in der Kirche Elm



11.00 Uhr

Einzug Schellner



ab 11.00 Uhr

Älplerspezialitäten und Glarner Alpchäs-Raclette in der Festwirtschaft



13.15 Uhr

Wiggis-Schellner



13.45 Uhr

Ziehung der Hauptpreise des Glarner Käsepasses



ca. 14.30 Uhr

Alpabfahrt (Steinibach - Elm Dorf - Elm Bahnhof und zurück)



10.00 - 14.00 Uhr

Kinderporgramm: Streichelzoo und Ponyreiten beim Startpunkt des Elmer Citro Quellenwegs

Erstellt in Zusammenarbeit mit Visit Glarnerland.