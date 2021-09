Ein Markt zieht um

In rund einer Woche bieten Älplerinnen und Älpler am «Glarner Alpchäs- und Schabziger-Marit» in den Elmer Gassen ihren Käse an, welcher während des Sommers auf den Glarner Alpen entstanden ist. Wie die Gäste-Info Elm mitteilt, werden zudem lokale Produzenten wie Pianta Brand oder die Landfrauen an den Ständen vertreten sein. Wie jedes Jahr gebe es eine traditionelle Festwirtschaft mit Glarner Alpraclette, Würsten vom Grill oder Älplermagronen. Für den Anlass gelte keine Zertifikatspflicht, so die Veranstalter.