Kantonsgericht vertagt Prozess und will Handy-Beweise sichten

Vor dem Kantonsgericht Glarus standen am Mittwoch drei Angeklagte, denen versuchte vorsätzliche Tötung und versuchte schwere Körperverletzung vorgeworfen wird. Die drei, von denen einer in Bilten wohnt, sollen in der Nacht vom 20. auf den 21. Mai 2017 in einem Club im zürcherischen Birmensdorf zwei Männer zusammengeschlagen und den einen schwer, den anderen zumindest leicht verletzt haben.