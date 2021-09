Zu warm für eine gute Jagdstrecke

Auf die Gamsjagd hatte die spätsommerlich-warme Witterung von vergangener Woche keinen negativen Einfluss. «Das Wetter war für die Jagd auf Gämsen ideal, und die Jagdstrecke ist in allen Regionen recht gut ausgefallen», bilanziert Adrian Arquint, Leiter des kantonalen Amtes für Jagd und Fischerei, nach dem ersten Block der Hochjagd. Dieser ist am Sonntagabend zu Ende gegangen. Lediglich in der Surselva wurden etwas weniger Gämsen erlegt. Dort sind die Bestände laut Arquint allerdings aus verschiedenen Gründen stark zurückgegangen.