Zwei Varianten für die Erschliessung Braunwald

Weil alle weiteren Varianten, so auch die Strassenerschliessung von der Klausenpassstrasse her, von keiner Anspruchsgruppe mehr forciert wurden, werden sie nicht weiterverfolgt, heisst es in der Mitteilung weiter. Es sollen nur die beiden erwähnten Varianten weiter ausgearbeitet werden, bis sie einander nach allen relevanten Beurteilungskriterien gegenübergestellt werden können. Diese weiteren Abklärungen würden mindestens ein Jahr in Anspruch nehmen.