Mit Druck zur Vernunft

Ab heute gilt es ernst mit dem Covid-Zertifikat. Wer beispielsweise in ein Restaurant will, muss das Zertifikat vorweisen und sich damit als geimpft, genesen oder getestet ausweisen. Die nicht repräsentative Umfrage bei Wirtinnen und Wirten in Chur widerspiegelt die Situation in der Bevölkerung. Ein Teil begrüsst die Ausweitung der Zertifikatspflicht, der andere Teil lehnt diese ab.