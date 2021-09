Corona macht der Glarner Messe wieder einen Strich durch die Rechnung

Nach der Absage im vergangenen Jahr findet die Glarner Messe auch in diesem Jahr nicht statt. Das teilten die Veranstalter am Montag mit. ««Wir haben sehr gehofft, dass wir die Messe in diesem Jahr mit einem entsprechenden Schutzkonzept durchführen können. Aber die Lage ist einfach zu unsicher und wird sich im Herbst weiter verschärfen. Daher haben wir uns schweren Herzens entschieden, die diesjährige Messe bereits jetzt abzusagen», lässt sich die Messeleiterin Suzanne Galliker zitieren. Geplant war die Messe vom 28. Oktober bis 1. November.