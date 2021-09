Es wird «Un arco solo»

Die Idee beschäftigt die Bevölkerung in Chur und im Schanfigg schon seit einem halben Jahrhundert: Eine Brücke, welche die Plessur in luftiger Höhe überwindet. Tatsächlich habe sich der Verkehrsanschluss des Schanfiggs offenbar «als verbesserungswürdig erwiesen», sagte Regierungspräsident Mario Cavigelli gestern in Chur vor den Medien.