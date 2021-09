Erinnerungen an einen dunklen Tag

Wie viele andere weiss auch Beat Wettstein noch ganz genau, wo er sich am 11. September 2001 befand. An diesem Tag, als El-Kaida-Dschihadisten zwei entführte Passagierflugzeuge in die Zwillingstürme des New Yorker World Trade Center steuerten, was diese kurze Zeit später einstürzen liess. «Ich hatte damals frei und war zu Hause», erzählt Wettstein. 37 Jahre lang arbeitete er als Pilot für die Swissair und später für die Swiss. Heute lebt der Rentner in Surcuolm in der Surselva.