Wolf reisst erstmals Nutztier in See-Gaster

Landwirt Josef Hautle aus Gommiswald ist aufgeregt. «Die Öffentlichkeit muss unbedingt davon erfahren», sagt er gegenüber der «Linth-Zeitung». Er ist überzeugt, dass in der Nacht auf letzten Samstag ein Wolf in Uetliburg einen Schafbock gerissen hat. Hautle hat der Redaktion ein Foto des getöteten Tiers geschickt. Es zeigt den Schafbock mit aus dem aufgerissenen Bauch heraushängenden Eingeweiden auf der Wiese liegend. Das Bild sei für ihn Beweis genug, dass hier ein Wolf am Werk gewesen sei, erklärt Hautle.