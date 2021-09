Wo die Arven der Zukunft ihren Ursprung haben

Vergangene Woche war das Team des Forstgartens Rodels im Engadin unterwegs. Im Forstgarten S-chanf haben drei Mitarbeiter Saatbeete vorbereitet und Arvensamen gesät. In Tamangur sammelten sie Arvenzapfen, welche für neues Saatgut benötigt wird. Auch in St. Moritz und S-chanf wurde ein Samenerntebestand ausgeschieden. Der vom Amt für Wald und Naturgefahren betriebene Forstgarten produziert Waldpflanzen, welche den Forstbetrieben und auch Privaten verkauft werden. In den beiden eingezäunten Pflanzgärten in Rodels und S-chanf werden Baumschulen angelegt, gehegt und gepflegt.