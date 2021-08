Vorkehren, staunen, Stellung beziehen

Hochwasser wie diesen Sommer in der Schweiz, in Deutschland Gewitterstürme, wie man sie selten sieht? Im Süden und zuvor in Nordamerika eine Gluthitze, die man so selten erlebt? Danach in Südeuropa Waldbrände in einer Intensität und in einem Ausmass, das auch Fachleute erstaunt? Nicht zu vergessen Covid-19, eine Pandemie, die noch nicht hinter uns liegt und in der Schweiz zu einer markanten Übersterblichkeit geführt hat? Und die explosive Situation in Afghanistan, die uns mit Unsicherheit zurücklässt? Kehrt mit der Machtergreifung der Taliban auch der Terror ins Abendland zurück? 9/11?