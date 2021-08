«Wir arbeiten daran, die Pandemiestation wieder zu öffnen»

Anders klingt es in Chur. «Wir spüren die steigenden Infektionszahlen», sagt Dajan Roman, Bereichsleiter Unternehmenskommunikation des Kantonsspitals in Chur. Die Spitaleinweisungen hätten stark zugenommen. «Am Donnerstagmorgen hatten wir sieben Personen isoliert auf den Stationen. Fünf Personen sind auf der Intensivstation, drei davon müssen beatmet werden.» Von allen Patienten, die zu diesem Zeitpunkt wegen des Coronavirus im Kantonsspital hospitalisiert waren, sei eine Person geimpft. «Diese Person befindet sich aktuell auf der Intensivstation», so Roman. Wichtig sei in diesem Zusammenhang aber, dass die betroffene Person unter einem stark angeschlagenen Immunsystem leide. Damit sei sie eine absolute Ausnahme. Der Appell des Spitals ist deshalb deutlich: «Lasst euch impfen! Die Impfung schützt zuverlässig vor einem schweren Verlauf.» Aktuell arbeitet das Kantonsspital daran, die Pandemiestation wieder zu öffnen. Geschlossen wurde sie erst am 5. Juli. «Letztes Jahr konnten wir sie bis Ende Oktober geschlossen halten. Aktuell deutet aber alles darauf hin, dass wir sie früher öffnen müssen», so Roman. (mas)