Erhoffter Besucheransturm bleibt aus

Er habe ein lachendes und ein weinendes Auge, sagte Marco Parpan, OK-Präsident der Agrischa Landwirtschaft in Lantsch/Lenz. «Ein Lachendes, weil ich sehe, was wir gemeinsam für dieses Wochenende auf die Beine gestellt haben. Und ein Weinendes, weil wir schon mit zwei bis drei Leuten mehr gerechnet haben.» Ob es am zu heissen Wetter lag oder daran, dass die Besucherinnen und Besucher nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat Einlass bekamen, vermochte er nicht zu sagen.