Für die letzte Ruhe in der Natur gilt es Regeln zu beachten

Die Zahl der Kremationen steigt in den beiden Krematorien Graubündens seit Jahren an. Laut Hans-Ruedi Eggenberger, Geschäftsführer des Feuerbestattungsvereins (FBV) Chur, werden heute rund 90 Prozent der Verstorbenen eingeäschert, die Erdbestattungen betragen noch rund zehn Prozent. 1961 Einäscherungen wurden im Jahr 2020 im Krematorium Totengut in Chur durchgeführt. «Das sind 129 mehr als im Vorjahr.»