Kantonspolizei Glarus kontrolliert verstärkt bei Schulen

Die Kantonspolizei Glarus teilt mit, dass die Kinder am meisten lernen, wenn sich die Erwachsenen richtig verhalten. Empfohlen wird, den Schulweg mit den Kindern vor dem ersten Kindergarten- oder Schultag zu üben. Zudem wird das Tragen von sichtbarer Kleidung, auffälligen Farben und reflektierendem Material empfohlen. Die Kantonspolizei Glarus rät den Eltern davon ab, die Kinder regelmässig mit dem Auto abzuholen. Die Kinder würden so nicht lernen, sich im Strassenverkehr zu bewegen. Ausserdem würden wartende Autos in der Nähe von Kindergärten und Schulhäusern zusätzliche Risiken bringen. (hai)