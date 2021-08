Verletzte Rinder im Safiental

In der Nacht auf Donnerstag sind auf der Camaner Alp im Safiental zwei Rinder bei einem Übergriff verletzt worden. Eines der beiden Tiere wies schwere Verletzungen an den Beinen, am Kopf und am Euter auf, wie das Amt für Jagd und Fischerei in einer Mitteilung schreibt. Die Wildhut gehe aufgrund der Verletzung von einem Wolfsangriff aus, heisst es. Zum Vorfall kam es im Streifgebiet des Beverinrudels.