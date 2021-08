Starkregen gibt Schänner Kirchenmauer den Rest

Es zieht unweigerlich die Aufmerksamkeit auf sich: Das Loch, das seit Anfang Juli in der Kirchenmauer von Schänis klafft. Wer von Kaltbrunn her ins Dorf fährt, kann es nicht übersehen. Logisch, wurde Gabi Corvi überall im Dorf darauf angesprochen. «Die Leute wollten wissen, was passiert ist», sagt die Präsidentin der Katholischen Kirchgemeinde Schänis-Maseltrangen.