Nach den übermächtigen Flammen in Schiers

Als ob ein riesiger Kohlegrill direkt vor einem stünde. So riecht es am frühen Dienstagnachmittag auf dem Bahnhofsparkplatz in Schiers. Weiss-rote Bänder sperren das Bahnhofsgebäude ab, das je etwa zur Hälfte aus einem Güterschuppen und einem Haus mit Bistro, Kundenschalter und einer Mietwohnung besteht. Die Tafel mit dem Postautofahrplan ist noch intakt, auch die Bank, die stirnseitig vor dem Gebäude steht. Doch heute darf niemand auf dieser Bank Platz nehmen. Männer beginnen, die heruntergefallenen, halb verbrannten Dachziegel wegzuräumen.