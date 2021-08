Erneute Möglichkeit, sich spontan zu impfen

In der vergangenen Woche hat der Kanton Graubünden an den Standorten Chur und Davos sogenannte Walk-in-Impfungen, also Impfungen ohne Voranmeldung durchgeführt. Das Angebot sei auf eine grosse Nachfrage gestossen, schreibt das kantonale Gesundheitsamt in einer Mitteilung. Aufgrund des positiven Fazits werden am kommenden Freitag weitere Walk-in-Impfungen im Kanton angeboten.