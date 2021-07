Spontaner Pieks sehr gefragt

Als der Leiter des Bündner Gesundheitsamtes, Rudolf Leuthold, am Freitag um 12.30 Uhr bei der Churer Stadthalle eintrifft, meint er: «Parkplatz voll, eine lange Schlange, man könnte meinen, hier wird gratis Bier angeboten.» Die Menschenschlange, die sich am Freitagmittag bildet, hat aber ein anderes Ziel: eine Coronaimpfung. Graubünden bietet erstmals eine Impfung ohne Voranmeldung an. Gestern Freitag und heute Samstag zwischen 12 und 14 Uhr konnten beziehungsweise können sich die Menschen spontan für den Pieks anstellen.