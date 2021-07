Holzschwemme bringt Bootsverkehr zum Erliegen

Die Gewitter vom Wochenende haben bei Gemüsebauern und Hobbygärtnern der Region beträchtliche Schäden angerichtet – innert Minuten zerstörten grosse Hagelkörner viele Pflanzen (Ausgabe vom Montag). Manche Auswirkungen von Gewittern zeigen sich dagegen erst mit einiger Verzögerung. So hat sich im Laufe des Dienstags der Rapperswiler Hafen immer mehr mit Schwemmholz gefüllt.

Am Nachmittag hat das den Bootsverkehr praktisch zum Erliegen gebracht. So konnte etwa die Firma Hensa nur noch Pedalos zur Vermietung an Kundinnen und Kunden vergeben.