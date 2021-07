Keine Bieridee: Aus dem Eis der Lakers wird ein Red Ale

Gemäss der Sportwebsite ESPN wurde das Eis nach dem ersten Spiel der Finalserie gegen die Montreal Canadiens abgekratzt und zur Brauerei in Colorado verfrachtet. Bereits seit dem 12. Juli wird es offenbar in Florida ausgeschenkt – rechtzeitig zur Stanley-Cup-Feier-Parade der Lightning war es in den Zapfhähnen. Das ging also wie der Blitz.

Mit Jury und Livestream

«Am Anfang haben wir uns etwas geärgert, als wir von der Aktion erfahren haben», gesteht Michael Bart, Leiter Verkauf und Marketing bei den Lakers. Schliesslich sei die eigene Bieraktion seit Anfang Jahr in der Vorbereitung. Die Idee kam von einer Schweizer Marketing-Agentur. Gebraut wird das Bier von der Brauerei Schützengarten, die auch sonst den Gerstensaft für die Fans in der Lakers-Arena liefert.

Schnell wandelte sich der Ärger bei den Lakers und Schützengarten aber in einen neuen Kampfgeist. Sie haben den NHL-Primus nun via soziale Medien zu einer Bierdegustation mit neutralen Bierexperten beider Länder herausgefordert. Dies gaben die Lakers am Mittwoch mit einer Medienmitteilung bekannt. Der Geschmacks-Wettkampf soll per Livestream übertragen werden.

Kampfansage Richtung USA

Ein Bier, das in nur wenigen Tagen gebraut ist, könne nur ein Light Beer sein, heisst es in der Mitteilung der Lakers mit kritischem Unterton. Kurt Moor, Verkaufsdirektor bei Schützengarten, macht deshalb eine Kampfansage Richtung USA: «Um ein geschmacklich erstklassiges Premium-Bier zu brauen, braucht es nebst den besten Zutaten vor allem eines: viel Zeit. Unter sechs Wochen geht nichts.»