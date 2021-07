Am 1. August ist in Glarus Süd ganz schön was los

Die Ferienregionen Elm und Braunwald machen in einer gemeinsamen Medienmitteilung gluschtig auf den nahenden Nationalfeiertag am 1. August. So gibt es auf dem Hof «Hüttenberg», im Bergrestaurant «Chämistube» und im Restaurant «Uhu» einen klassischen 1.-August-Brunch. In letzterem geht der Brunch dann quasi nahtlos in den Grill-Plausch über. Auch das Hotel «Cristal» feuert ein, wie die beiden Destinationen in der Mitteilung schreiben. Im «Adrenalin» gibt es demnach Apéro und einen heissen Bein-Schinken und im «Fuchsgaden» Barbetrieb.