15 Prozent der Bündner Studienteilnehmenden haben Antikörper

Seit Herbst 2020 ist das Kantonsspital St. Gallen Teil des schweizweit laufenden Forschungsprogramms «Corona Immunitas». Das Forschungsprogramm untersucht die Ausbreitung des Sars-CoV-2-Virus in verschiedenen Regionen der Schweiz. Auch in der Ostschweiz können Kinder und Erwachsene bei der Studie mitmachen. Sie wurden vom Bundesamt für Statistik als repräsentative Stichprobe aus verschiedenen Regionen der Kantone St. Gallen und Graubünden zufällig ausgewählt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden per Brief eingeladen, sich an der Studie zu beteiligen.