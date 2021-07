Bündner Impfmotor gerät ins Stocken

Gesundheitsdirektor Peter Peyer sprach am Montag vor den Medien vom Gang in Richtung «einer gewissen Normalität». Alle kantonalen Massnahmen seien aufgehoben, und auch national seien nicht mehr allzu viele Beschränkungen in Kraft. Ausserdem befinde sich aktuell nur noch eine Person wegen Covid-19 im Spital und niemand mehr auf der Intensivstation. «Trotzdem müssen wir uns bewusst sein, dass das Virus nicht verschwinden und weiter zirkulieren wird.» Mit diesen Worten leitete Peyer zum Thema Impfen über. Und die Situation da präsentiert sich nicht allzu erfreulich.