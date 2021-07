500 Nachtschwärmer haben sich testen lassen

Das Partyleben in Chur kommt nach der langen Coronapause wieder in Schwung. Einen Tanzclub darf aber nur besuchen, wer ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen kann. Dafür müssen Partygängerinnen und -gänger entweder genesen, doppelt geimpft oder frisch getestet sein. Akzeptiert werden nur Tests, die in den letzten 48 Stunden gemacht wurden. Damit auch spontan Entschlossene das Tanzbein schwingen können, haben Churer Clubbetreiber in Zusammenarbeit mit der Stadt Chur ein mobiles Testcenter auf dem Freihofplatz lanciert. Die Tests sind kostenlos.