15 erwachsene Luchse in der Surselva gezählt

Während 60 Nächten hat die Fachstelle Kora zusammen mit der lokalen Wildhut im vergangenen Winter an 76 Standorten in der Surselva 152 Fotofallen installiert. In diesem Zeitraum wurden 14 erwachsene Luchse an 34 Standorten fotografiert. Kora, die Fachstelle für Grossraubtiermonitoring, hat daraus erstmals die Luchsdichte in diesem Gebiet ermittelt: Sie liegt bei 1,3 Luchsen pro 100 Quadratkilometern. Das bedeutet: In den Bezirken Surselva und Viamala leben 15 selbstständige Luchse. Das schreibt die Kora in ihrem aktuellen Bericht Nummer 104 und das kantonale Jagdamt auf seiner Website.