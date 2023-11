Fasnachtsbeginn: Das närrische Treiben geht los

Heute Samstag wird um 11.11 Uhr die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Doch wieso ist die Elf im Zusammenhang mit der Fasnacht so dominant? Dafür müssen wir etwas ausholen: Früher begann jeweils nach dem 11.11. die Fastenzeit bis zu Weihnachten. Dies ähnlich wie beim Aschermittwoch, nach welchem bis Ostern heute manchmal noch gefastet wird. Bevor man aber fastete, tat man also früher nochmals alles, was während der Fastenzeit nicht erlaubt war. Die Verkleidungen und Masken während der Fasnacht haben auch damit zu tun. Ebenfalls ist am 11.11. der Tag des Heiligen Martins. An diesem Datum werden vielerorts Martinimärkte durchgeführt. Bereits im Mittelalter traten dabei auf diesen Märkten Gaukler und Musikanten auf. In dieser Verbindung feiert man heute anstelle davon mit Masken und Guggenmusik.