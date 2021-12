Weihnachtliche Klänge von einem etwas anderen Instrument

Max Kessler, besser bekannt als «Barbamax», wird zur aktuellen Jahreszeit nicht nur gerne als Weihnachtsmann engagiert, sondern auch als Drehorgelspieler. Seit rund vier Jahren spielt er das Instrument, das perfekt in die festliche Zeit passt.

Kessler tritt an diversen Anlässen auf. Besonders gerne aber an Weihnachtsmärkten, wie er gegenüber Christoph Benz von Radio Südostschweiz sagt. «Die Leute, vor allem Kinder, haben grosse Freude daran», so der Pensionär.