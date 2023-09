Ein Rock’-n’-Roll-Tänzchen mit Reformator Johannes Comander

Zwei kleine Mädchen strecken der Kassiererin in der Wechselstube zwei Einfränkler entgegen. «Das gibt für jede einen Taler», so die Dame freundlich. Den zweien ists egal, Hauptsache sie kommen endlich zu ihrer Glacé. Die kostet an diesem Sonntag eben einen Taler – an anderen Tagen respektive in nicht mittelalterlichen Zeiten rund das Fünffache. Auch Suppen, Wähen, Eintopf und Getränke gibt es an der Comanderfeier auf dem Platz bei der Churer Comanderkirche für einen Taler. Auf alkoholische Getränke wird eine Alkoholsteuer erhoben – das Comander-Bier ­kostet das Doppelte.