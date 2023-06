Besuch am Buskers Chur: Sommerabend zwischen Messer, Striptease und «Saxo-Digde»

Kurz nach vier Uhr am Samstagnachmittag hat sich an der unteren Churer Bahnhofstrasse ein für das Strassenkunstfestival Buskers typischer Halbkreis gebildet, der im Minutentakt um neue Zuschauerinnen und Zuschauer ergänzt wird. Ihre Aufmerksamkeit gilt der Band Movimento Cumbiero, deren afro-lateinische Klänge nicht besser zu diesem sonnigen Sommerwochenende passen könnten. «Unmöglich, still zu stehen!» ist die Musik der argentinischen Gruppe im Programmheft beschrieben.