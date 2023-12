Die Bundesratswahlen im Liveticker

Mi. 13.12.2023 - 08.30 Uhr

Würdigung von Alain Berset

Nationalratspräsident Eric Nussbaumer (SP/BL) lobt zu Beginn der heutigen Bundesratssitzung die Führungsqualitäten des abtretenden Gesundheitsministers Alain Berset gewürdigt. Der Bundespräsident sei ein Pilot im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Besonders hob Nussbaumer die Rolle Bersets in der Corona-Pandemie hervor.

«Sie sind ein Pilot im wörtlichen wie auch im übertragenen Sinne - das ist bestens bekannt», sagte Nussbaumer in seiner Rede vor der Vereinigten Bundesversammlung. Doch nicht jeder, der wolle, könne Pilot sein. Dazu brauche es einen kühlen Kopf, grosse Stressresistenz und Antizipationsfähigkeit.

Journalisten in der Wandelhalle schauen die Bundesratswahlen im TV. Bild Pierina Hassler

Nach dem Auftreten der ersten Corona-Fälle sei Berset in den Schweizer Stuben so präsent gewesen wie kein Bundesrat vor ihm, so Nussbaumer. Gemeinsam mit dem Gesamtbundesrat habe der Gesundheitsminister den Schweizer Weg beschritten, der im Vergleich zum Ausland weniger einschneidende Massnahmen vorgesehen habe: «Das war möglich, weil es Ihnen in diesen drei turbulenten Jahren gelang, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass wir es gemeinsam schaffen werden.»

Nussbaumer unterstrich auch die Verdienste Bersets um die Kultur und um Einsparungen im Gesundheitswesen - etwa bei den Medikamentenpreisen. Zudem lobte er den Bundespräsidenten als akribischen Arbeiter: «Oft wurde gesagt, Sie seien ein Naturtalent. Doch Talent reicht nicht aus.» Vielmehr sei Bersets offenkundige Gewandtheit das Ergebnis eines beharrlichen Willens und harter Arbeit: «Sie überlassen nichts dem Zufall».