Mit Candinas ins Bundeshaus

Es ist eine bunte Truppe von gut 50 Frauen und Männern, die sich an diesem Dienstagmorgen um 7 Uhr im Churer Café «Maron» eingefunden hat – per Zufallsgenerator aus rund 750 Bewerbungen auserwählt. Die Stimmung: erwartungsfreudig. Auf dem Programm: ein Bundeshausbesuch, zu dem Somedia eingeladen hatte. Einmal das Herz der Schweizer Demokratie von innen sehen und einmal in der «Galerie des Alpes» speisen, wo sich sonst die Herren und Damen Volksvertreter stärken, während sie die Geschicke des Landes lenken – das lockt.