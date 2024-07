Rega Einsatz: Zwei Töffunfälle in Medel/Lucmagn

Ein 42-Jähriger fuhr kurz vor 10.45 Uhr von Disentis/Mustér kommend bergwärts über die Lukmanierstrasse in Richtung Hospiz. Kurz vor dem Weiler Sogn Gions überholte er ein Auto. Nach Abschluss dieses Überholmanövers fuhr er einem vor ihm fahrenden Auto auf, da dieses verkehrsbedingt wegen eines Velofahrers die Geschwindigkeit reduzieren musste. Bei dieser Auffahrkollision stürzte der Töfffahrer und verletzte sich mittelschwer, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Kurz nach 11 Uhr fuhr ein 18-Jähriger vom Lukmanier Hospiz kommen talwärts in Richtung Disentis/Mustér. Eingangs Sogn Gions verlor er in einer Linkskurve die Herrschaft über sein Töff, kam an den rechten Strassenrand und stürzte in eine ansteigende Böschung. Dabei wurde der Töfffahrer schwer verletzt.

Rettungswagen und Rega-Helikopter im Einsatz

Beide verletzten Töfffahrer wurden durch Verkehrsteilnehmende bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Surselva sowie zwei Rega-Crews betreut. Diese beiden Organisationen übernahmen anschliessend die notfallmedizinische Betreuung der beiden Verletzten. Schlussendlich wurden beide mit je einem Helikopter, der Mittelschwerverletzte ins Spital nach Ilanz und der Schwerverletzte ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Während der Arbeiten auf der Unfallstelle war die Lukmanierpassstrasse während gut dreiviertel Stunden gesperrt, heisst es in der Mitteilung. Die Kantonspolizei Graubünden hat die Ermittlungen zur Ursache der beiden Verkehrsunfälle aufgenommen. (red)