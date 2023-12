Auto landet nach Kollision bei Cunter auf Böschung

Auf der Nationalstrasse bei Burvagn ereignete sich am Weihnachtstag kurz vor 15.15 Uhr ein Unfall. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden war ein 25-Jähriger mit seinem Auto von Savognin kommend in Richtung Tiefencastel unterwegs. In einer Rechtskurve geriet sein Auto nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Fahrzeug eines 70-Jährigen. Dieser wurde leicht verletzt und ging selbstständig zur Kontrolle ins Spital nach Savognin.

Der 25-Jährige wurde mittelschwer verletzt, wie die Polizei weiter schreibt. Die Rettung Mittelbünden brachte ihn ins Spital Thusis. Die Strassenrettung musste sein Auto in der steilen Böschung sichern, damit es sich nicht überschlägt. (red)