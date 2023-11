Unfall bei einer Ampel in Näfels: Autofahrer übersieht Velofahrerin

Am Freitag nach 15 Uhr kam es in Näfels und in Netstal zu Unfällen. In Näfels kollidierte ein Auto mit einem Velo beim Lichtsignal der Stichstrasse. Wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt, wollte ein 58-jähriger Autofahrer beim Lichtsignal von der Tschachenstrasse in Richtung Stichstrasse fahren. Dabei übersah er eine korrekt fahrende Frau auf dem Velo.

Die Velofahrerin stürzte und verletzte sich am Handgelenk. Das Auto und das Velo wurden beschädigt.

Traktorfahrer übersieht Auto

Um 15.50 Uhr kam es dann auch auf der Landstrasse in Netstal zu einem Unfall. Ein 35-Jähriger war mit seiner Fahrzeugkombination auf der Molliserstrasse in Richtung Verzweigung Molliserstrasse/Landstrasse, schräg gegenüber dem Restaurant «Bären», unterwegs. Laut Kantonspolizei übersah er beim Einfahren in die Landstrasse ein vortrittsberechtigtes Auto.

Der Frontlader seines Traktors kollidierte mit der rechten Seite des Autos. Das Auto wurde stark beschädigt.