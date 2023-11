Zwei Personen werden bei einem Unfall in Zuoz verletzt

In Zuoz ist es am Donnerstagnachmittag kurz vor 14 Uhr zu einem Unfall gekommen. Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung vom Freitag schreibt, waren dabei drei Autos involviert und zwei Personen wurden verletzt. Doch von Anfang an.

Ein 40-jähriger Mann fuhr mit einem Lieferwagen auf der Kantonsstrasse von La Punt Chamues-ch in Richtung Zuoz. Bei der Kreuzung Resgia prallte das Fahrzeug seitlich-frontal gegen einen Lieferwagen, der ihm entgegenkam. Dabei wurde der Lieferwagen des 40-jährigen Mannes in einen stehenden Kleinbus geschleudert.

Die beiden verletzten Lenker der Lieferwagen mussten ins Spital gebracht werden. Im Einsatz standen die Rettung Oberengadin, eine Patrouille der Militärpolizei für die Verkehrsregelung, ein Abschleppdienst, das Tiefbauamt und die Kantonspolizei Graubünden. (red)