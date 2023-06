Auffahrkollision nach einer Panne bei Rongellen

Ein 19-jähriger Autofahrer fuhr am Mittwoch kurz nach 12 Uhr in Begleitung eines Kollegen auf der Autostrasse A13 von Thusis bergwärts in Richtung Andeer. Im Tunnel Crapteig fiel die Leistung seines Autos stark ab, worauf es verlangsamte und er den Pannenblinker betätigte, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Hinter ihm folgte eine 82-Jährige, ebenfalls mit einer Mitfahrerin, in ihrem Auto. Diese nahm die Situation zu spät wahr und kollidierte in das Heck des zwischenzeitlich beinahe zum Stillstand gekommenen Autos vor ihr.