Zwei Verletzte nach Kollision zwischen Auto und Töff

Am Sonntagmittag ist es in Thusis zu einer Kollision gekommen. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, beabsichtigte ein 80-jähriger Autofahrer um 12.20 Uhr von Tiefencastel kommend links auf die Südspur der A13 abzubiegen. Dabei übersah er einen 43-jährigen Töfffahrer, welcher mit seiner 35-jährigen Mitfahrerin, auch Sozia genannt, von Thusis herkommend Richtung Tiefencastel fuhr. Es kam zu einer seitlich-frontalen Kollision zwischen Töff und Auto. Durch den Aufprall wurden die beiden Töfffahrenden mittelschwer verletzt und durch anwesende Drittpersonen bis zum Eintreffen der Ambulanzen betreut. Die Verletzten wurden mit je einer Ambulanz in das Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt.

Die Insassen des Autos blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Verkehr konnte während der Aufnahme an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, heisst es seitens der Kantonspolizei. (red)