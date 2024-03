Zeugensuche: Unbekannte attackieren am Bahnhof Sargans einen Serben

An der Buskante H in Sargans ist es am Sonntagabend zu einem gewalttätigen Vorfall gekommen. Dabei wirkten zwei Männer auf einen 42-jährigen Serben ein. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte, konnten einige Passanten die Täter in Richtung Post flüchten sehen, während der Verletzte lebensbedrohlich zurückblieb.

Der Serbe wies bei Eintreffen der Einsatzkräfte Stichverletzungen auf und wurde nach Erstbetreuung mit einem Rettungshelikopter ins Krankenhaus geflogen. Einer der Täter soll einen weissen oder hellen Hoodie und einen Bart getragen haben, während der andere dunkel gekleidet war und einen E-Scooter dabei hatte. Beide werden auf ein Alter zwischen 20 und 35 Jahren geschätzt.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter 058 229 49 49 zu melden. Bildmaterial zum Vorfall kann anonym hier eingereicht werden. (red)