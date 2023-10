Verkehrswiderhandlungen zwischen Maienfeld und Landquart mit weissem BMW

Die lenkende Person eines Autos, ein weisser BMW, fuhr am Mittwoch auf der Südspur der Autobahn A13 von Maienfeld in Richtung Landquart. Dabei soll es um zirka 18.10 Uhr zu Verkehrswiderhandlungen dieses Fahrzeugs gekommen sein. Personen, die Angaben dazu machen können, melden sich bitte beim Verkehrsstützpunkt Nord in Chur unter der Telefonnummer 081 257 75 80. (red)